Wall Street corrige em alta de 9% da queda das últimas sessões

Após a quinta maior queda desvalorização diária de sempre, Wall Street fechou com ganhos em redor dos 9%.

Tal como na Europa, a subida de hoje constitui uma reação técnica à queda abrupta de ontem e dos últimos dias no geral e uma resposta aos novos planos de combate aos efeitos económicos desencadeados pela pandemia.

O Dow Jones subiu 9,36% para 23.185,6 pontos; o S&P 500 valorizou 9,29% para 2.711 pontos; e o Nasdaq fechou com ganhos de 9,35% para 7.874,9 pontos.

Os índices americanos fecharam a subir depois da declaração do estado de emergência no país.

Donald Trump declarou o estado de emergência nacional nos Estados Unidos para aumentar a capacidade de resposta contra a pandemia de coronavírus. Esta declaração de emergência nacional libertará 50 mil milhões de dólaes para conter o impacto do Covid-19. Trump disse que espera que os EUA tenham 1,4 milhões de kits de teste do coronavírus disponíveis no prazo de uma semana e um total de 5 milhões de kits no próximo mês.

O estado de Nova Iorque confirmou que é o que concentra a maior parte das infeções, já que os casos aumentaram 30%, para 421, conforme confirmado pelo governador do Estado de NY, Andrew Cuomo, nesta sexta-feira. “Esta não será uma situação rápida. Isso durará semanas, meses. Acho que existem milhares e milhares de casos a circular pelo estado de Nova Iorque”, disse Cuomo.

O Dow Jones já caiu 21% desde o seu máximo histórico, e é por isso que entrou no chamado mercado em baixa (bear market), depois de inverter o mercado em alta (bull market) que começou há apenas 11 anos, em março de 2009.

O mais longo bull market da história das bolsas norte-americanas terminou na passada quarta-feira.

O índice de volatilidade VIX caiu 24%, para 57 pontos, depois de atingir o máximo de quase 73 pontos nesta quinta-feira. O índice de medo marcou níveis não vistos no mercado desde a grande crise financeira de 2008, dizem os analistas internacionais.

Os analistas da Commonwealth Financial Network dizem ao espanhol Bolsamania que se o número de casos continuar a aumentar, “os danos económicos passarão para algo pior”.

O petróleo que nas últimas semanas levou um tombo, hoje subiu à volta dos 4%. O crude West Texas avança 4,54% para 32,93 dólares.

O euro cai 0,70% para 1,1107 dólares.