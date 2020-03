Wall Street em baixa após reunião do G7

A Bolsa de Nova Iorque abriu a sessão desta terça-feira, dia 3 de março, em terreno negativo, depois de ontem ter encerrado com ganhos superiores a 5%. Os mercados financeiros norte-americanos reagem à última reunião do Grupo dos Sete (G7) – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido -, que adiou estímulos à economia global para controlar o surto do novo coronavírus.

“Da reunião do G7 saiu um compromisso para que sejam usadas todas as ferramentas políticas apropriadas para alcançar um crescimento forte e sustentável e salvaguardar os riscos negativos, ainda que não tenham sido reveladas ações específicas”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp.

Os três principais índices norte-americanos negoceiam, assim, no ‘vermelho’. O industrial Dow Jones perde 0,89% para os 26.465,12 pontos; o financeiro S&P 500 cai 0,98%, para os 3.059,97 pontos e o tecnológico Nasdaq ganha 1,02%, para os 8.860,50 pontos. Já o Russel 2000 está a ser marcado por uma desvalorização ligeira de 0,02%, para os 1.506,00 pontos.

A Tesla está em contraciclo, com uma subida de 3,95%, para 773 dólares, depois de ter recebido o primeiro preço-alvo acima de 1.000 dólares. A Uber sobe 1,71%, para 33,37 dólares por ter sido adicionada à “conviction list” da Needham.

A retalhista Target recua 2,02%, para 106,85 dólares, mesmo depois de divulgar que o seu resultado ajustado do quarto trimestre foi de 1,69 dólares por ação, mais do que os 1,66 dólares por ação esperados pelos analistas.

“Do lado político, hoje é a «super terça-feira», na qual 14 estados e um território irão a votos nas primárias democráticas dos Estados Unidos. Entre os estados estão a Califórnia, Texas e Virgínia, o que fazem deste dia absolutamente determinante na definição do candidato democrático que irá disputar nas eleições presidenciais com o atual presidente Donald Trump. Para já, Sanders ganha terreno a Joe Biden, mas o cenário poderá mudar depois de hoje. Amy Klobuchar e Pete Buttigieg renunciaram à presidência e expressaram o seu apoio a Joe Biden”, explica André Pires, analista da XTB.