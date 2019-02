Wall Street encerra sem tendência definida

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque tiveram desempenhos mistos, encerrando sem tendência definida esta terça-feira.

O S&P 500 cedeu 0,10%, para 2.793,38 pontos; o tecnológico Nasdaq avançou 0,11%, para 7.123,22 pontos; e o industrial Dow Jones recuou 0,13%, para 26.057,98 pontos.

A revelação do Conference Board de que a confiança dos consumidores norte-americanos teve um aumento surpreendente em fevereiro, aliada às palavras do presidente da Reserva Federal norte-americana, Jerome Powell, que voltou a referir que iria ser paciente no que diz respeito a novos aumentos das taxas de juro, marcou a sessão.

Nas matérias-primas, o petróleo está a valorizar. O Brent, referência para o mercado europeu, está a subir 0,96%, para 65,38 dólares. O West Texas Intermediate, referência para os Estados Unidos, valoriza 0,34% para 55,67 dólares.

A subida do preço do petróleo anunciou o regresso à produção de 140 mil a 15o mil de barris diários graças a um acordo com a Organização dos Países de Exportadores de Petróleo (OPEP), segundo as informações da Bloomberg.