Wall Street ‘espera e desespera’ por acordo comercial. Bolsa de Nova Iorque abre em queda

Os três principais índices da bolsa de Nova Iorque abriram a sessão desta quinta-feira a negociar em baixa. No dia em que o Banco Central Europeu (BCE) anunciou que ia manter as taxas de juro diretoras em mínimos históricos e que ia lançar novos empréstimos atrativos para a banca, é a falta de notícias sobre o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China que continua a pesar no sentimento dos investidores norte-americanos.

Esta quinta-feira, o S&P 500 caí 0,44%, para 2.759,16 pontos; o tecnológico Nasdaq desvaloriza 0,52%, para 7.975,73 pontos; e o Dow Jones perde 0,41%, para 25.567,25 pontos.

A China confirmou, no entanto, que se está a desenvolver um bom entendimento no âmbito das negociações comerciais com os EUA. Mas a incerteza em torno do desfecho das negociações entre as duas maiores potências económicas do mundo estão a penalizar a bolsa norte-americana, embora seja possível que os dois países cheguem a acordo no fim deste mês.

Na União Europeia, o BCE decidiu manter as taxas de juro em mínimos históricos. A taxa de juro diretora continua nos 0%, com a taxa aplicável à facilidade de depósito a permanecer nos -0,40%, enquanto a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25%.

A instituição também anunciou que vai lançar uma nova série de empréstimos à banca com o objetivo de fomentar o crescimento económico nos países da zona euro. Estas operações de refinanciamento vão ser lançadas em setembro de 2019, terminando em março de 2021.

Entretanto, a empresa tecnológica chinesa Huawei está no centro das atenções diplomáticas entre os EUA e a China. A empresa chinesa apresentou queixa contra o governo norte-americano depois de considerar que as sanções que lhe foram impostas pela administração Trump são ilegais. A empresa pretende impugnar a lei que proíbe as agências governamentais dos EUA de utilizar os produtos da Huawei por questões de segurança.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está a subir. O Brent, referência para o mercado europeu, está a subir 0,32%, para 66,20 dólares. Nos EUA, o West Texas Intermediate avança 0,30%, para 56,39 dólares.