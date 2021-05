Wall Street fecha em alta impulsionado pelas tecnológicas

Os três principais índices norte-americanos encerraram a primeira sessão da semana a negociar em terreno positivo, sobretudo à boleia do setor tecnológico, com o Nasdaq a registar os maiores ganhos.

O industrial Dow Jones fechou a subir 0,54%para 34.393,98 pontos, o S&P ganhou 1,01% para 4.197,90 pontos e o tecnológico Nasdaq avançou 1,41% para 13.661,17 pontos.

A semana arrancou assim tranquila em Wall Street com os investidores a refrearem os receios que uma forte recuperação económica leve a um aumento da inflação. Ainda assim, o indicador PCE, na sexta-feira, centrará atenções.

As cotadas tecnológicas seguiram a tendência do arranque da sessão, com destaque na hora do fecho para a subida de 1,31% da Amazon e de 2,66% do Facebook. Já a Tesla inverteu a tendência de recuou e fechou a avançar 4,40%.

No mercado petrolífero, o Brent avançou 3,03% para 68,36 dólares e o petróleo bruto WTI ganhou 3,76% para 65,96 dólares.