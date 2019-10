Wall Street fecha em alta na expectativa de aumento dos investimentos

“Tem-se verificado uma redução relevante do número de empresas cotadas, em consequência da diminuição dramática de operações de dispersão de capital (IPO) e mais saídas de mercado”, alertou Gabriela Figueiredo Dias no seu discurso na Conferência “A digitalização ao serviço do investidor”, no âmbito da Semana Mundial do Investidor, que decorreu hoje.