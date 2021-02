Wall Street fecha em alta, otimista com a economia

O Dow e o S&P 500 subiram pelo quarto dia consecutivo, com a esperança dos investidores num mais rápido progresso do pacote financeiro de alívio da pandemia, depois de os democratas no Senado terem dado o primeiro passo em direção à aprovação final do plano de 1,9 biliões de dólares patrocinado pelo presidente Joe Biden.

O Dow Jones Industrial Average subiu 332,2 pontos, ou 1,08%, para 31.055,8 pontos; o S&P 500 ganhou 41,57 pontos, ou 1,09%, para 3.871,74 pontos; e o Nasdaq Composite cresceu 167,20 pontos, ou 1,23%, para 13.777,74 pontos.

A ajudar ao dia de cotações esteve ainda o facto de o número de norte-americanos que entregaram novos pedidos de subsídio de -desemprego ter diminuído ainda mais na semana passada, de acordo com o relatório semanal do Departamento de Trabalho.

“Há novidades em torno das vacinas, os dados económicos são um pouco melhores, os ganhos em geral têm sido muito bons e ainda se fala em um pacote de estímulo de 1,9 biliões. Todas estas coisas são boas para Wall Street e é por isso que estamos a ver o mercado continuar a subir”, disse Paul Nolte, gestor da Kingsview Investment Managemen, citado pela agência Reuters.

Os resultados trimestrais mais fortes do que o esperado até agora no aumentaram as expectativas dos analistas, e as empresas S&P 500 estão agora a caminho de registar crescimento de lucros, em vez de um declínio como inicialmente era esperado pelos investidores. Assim, os principais índices recuperaram-se acentuadamente esta semana. Os investidores acompanharão de perto o relatório mensal de empregos do governo, que será divulgado esta sexta-feira.

O otimismo dos investidores e dos analistas parece no entanto esbarrar nas previsões dos economistas norte-americanos, que têm dito que o pacote de estímulos é uma espécie de fábula com vários meses e que a sua implantação no terreno vai demorar a criar raízes. Até porque, afirmam, as metástases da pandemia continuam a progredir a um ritmo que não se compadece com os desentendimentos entre democratas e republicanos.