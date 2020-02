Wall Street fecha em queda depois de dados fracos no setor terciário

As principais bolsas em Wall Street fecharam em baixa. Após dados muito fracos do setor de serviços, o Dow Jones perdeu -0,78% para 28.992,4 pontos; o S&P 500 desceu -1,05% para 3.337,74 pontos; e o Nasdaq deslizou -1,79% para 9.576,6 pontos, numa semana de baixa (com perdas médias de 1,4%), apesar dos máximos históricos estabelecidos na quarta-feira pelo S&P 500 e pelo Nasdaq.

Os dados preliminares do PMI composite nos EUA apontaram para uma contração no mês de fevereiro. A leitura do referido indicador registou o valor mais baixo desde 2013, tendo o PMI serviços norte-americano ficado abaixo dos 50, ofuscando assim o ritmo surpreendente da atividade na indústria e nos serviços da Zona Euro.

O coronavírus continua a preocupar os investidores, especialmente depois que o Goldman Sachs alertou que as bolsas podem estar a subestimar a sua relevância, lembrando que a doença se expandiu para Itália, Irão e Coreia do Sul.

As mais recentes noticias provenientes da Ásia desafiaram a perceção generalizada que a pior fase do surto já teria sido ultrapassada. Na Coreia do Sul, o surto de coronavírus acelerou, contando agora com 156 contaminados, quando na semana passada não chegavam a uma dezena. No Japão, o número de pessoas infetadas triplicou numa semana para os 97.

Apesar do número de contagiados à escala mundial ainda ser bastante contido (1260), a Organização Mundial de Saúde alertou que o risco de uma difusão alargada do vírus ainda não foi debelado.

No seio empresarial destaque para as valorizações da Deere (+7,00%) e Dropbox (+19,96%) após apresentação de contas. Já a First Solar reage negativamente (-14,72%).

Destaque para a Tesla, porque o fabricante do carro elétrico tem luz verde para retomar a construção da sua fábrica em Berlim (Alemanha).

O banco Morgan Stanley caiu 2,47% depois de ter anunciado que compraria a corretora E-Trade Financial num acordo avaliado em 13.000 milhões de dólares.

O crude West Texas também, à semelhança do Brent em Londres, tomba 1,04% para 53,32 dólares o barril.