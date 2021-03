Wall Street fecha mista à espera do desfecho da reunião da Fed

A bolsa de Nova Iorque fechou a sessão desta terça-feira sem tendência definida e apenas com o índice tecnológico a ‘verde’, num dia em houve más notícias macroeconómicas, dado que as vendas a retalho nos Estados Unidos contraíram mais do que esperado no mês passado (-3% quando a previsão apontava para -0,5%).

Em Wall Street, o índice industrial Dow Jones perdeu 0,39% para 32.825,95 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 caiu 0,16% para os 3.962,71 pontos. Já o Nasdaq subiu 0,09% para os 13.471,57 pontos e o Russell 2000 desvalorizou 1,68% para os 2.320,53 pontos.

“Os dados macro são especialmente relevantes no período que antecede a reunião da Fed”, alertam os analistas do Bankinter.

“No seio empresarial foco para as ações de empresas de energia solar, que podem reagir negativamente a possíveis alterações de lei na Califórnia. Em relação a contas empresariais, a Fuelcell Energy reage negativamente aos números apresentados”, refere Ramiro Loureiro, trader do Millennium bcp, numa nota de mercado.

A Fuelcell Energy afundou 9,40% para 15,430 dólares, depois de reportar perdas superiores ao antecipado pelo mercado. Segundo o relatório e contas, a empresa teve receita 14,9 milhões de dólares (12,5 milhões de euros), enquanto os contratos de serviço e a receita de licença diminuíram 12%, para 4,9 milhões de dólares (4,1 milhões de euros).

Nas matérias-primas, o valor do ‘ouro negro’ segue direções distintas. O preço do petróleo WTI, produzido no Texas, perde 0,67% para os 64,95 dólares por barril, enquanto a cotação do barril de Brent está a valorizar 0,04% para os 68,58 dólares.

Quanto ao mercado cambial, o euro valoriza os ligeiros 0,01% face ao dólar, para os 1,1902 dólares, enquanto a libra esterlina sobe 0,05% face à moeda dos Estados Unidos, para os 1,3893 dólares.