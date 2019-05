Wall Street fecha mista e Lyft cai 11% depois de apresentar resultados

O Dow Jones subiu ligeiramente (+0,01% para 25.967,3 pontos) em contraciclo com os dois outros índices de Wall Street. O Nasdaq caiu 0,26% para 7.943,3 pontos e o S&P 500 desceu 0,16% para 2.879,4 pontos. Isto num dia em que a Bloomberg noticiou que a China prepara tarifas alfandegárias para os produtos norte-americanos de retaliação.

Na China há a registar a desilusão no excedente comercial chinês em abril.

A nível empresarial a empresa Lyft, rival da Uber nos EUA, tombou 10,84% depois de apresentar resultados do trimestre onde registou perdas de 1.100 milhões de dólares. O que traduz um resultado por ação negativo de 9,02 euros, pior do que o previsto pelos analistas. Apesar de as receitas terem subido 95% para 776 milhões de dólares.

Já a Disney anunciou as contas depois do mercado fechar, mas fechou a subir 1,1%. Depois do fecho ficou a saber-se que a Disney superou as previsões nos resultados, mesmo sem contar com as receitas do Avengers.

O Bank of America reportou que tem uma participação de 7,7% no espanhol Liberbank que está em fusão com o Unicaja.

O petróleo subiu 1,03% nos EUA para 62,03 dólares.