Wall Street regressa ao vermelho

As bolsas norte-americanas tiveram um dia para esquecer: o Dow Jones encerrou a perder 3,58% para 26.121,69 pontos; o S&P500 recuou 3,39% para 3.023,94 pontos; e o tecnológico Nasdaq Composite fechou a ceder 3,10% para 8.738,59 pontos.

Os analistas disseram desta vez que o mercado fechou no vermelho por causa da propagação do coronavírus – cujo impacto na atividade económica mundial cresce de dia para dia. Ontem, as bolsas tiveram um dia positivo, e não consta que o coronavírus tivesse aliviado a pressão, pelo que a explicação não parece colher junto de todos os analistas.

De qualquer modo, o Congresso norte-americano aprovou um pacote orçamental de emergência, no valor de 7,88 mil milhões de dólares, destinado a conter a propagação do vírus oriundo da China. A administração de Donald Trump tem vindo a envidar os mais diversos esforços para explicar aos norte-americanos que o país está na linha da frente do combate ao víruis, na tentativa de minimizar os seus efeitos na economia.

Convcém não esquecer que os norte-americanos vão escolher um novo presidente em novembro e que as metástases do Coronavírus podem afetar a corrida de Trump – que até agora contava com um ambiente económico propício aos seus interesses: a reeleição.