Wall Street regressa aos ganhos

A bolsa de Nova Iorque recuperou das perdas de ontem e abriu a sessão desta quarta-feira em terreno positivo, num dia em que tanto o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, como a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, voltam a discursar, depois de ontem se mostrarem otimistas quanto à maior economia do mundo, numa audição na comissão de Assuntos Financeiros da Câmara dos Representantes.

Em Wall Street, uma hora depois do arranque das negociações, o índice industrial Dow Jones sobe 0,80% para 32.681,71 pontos, enquanto o financeiro S&P 500 avança 0,33% para os 3.923,43 pontos. Já o Nasdaq perde 0,52% para os 13.158,91 pontos e o Russell 2000 valoriza 0,57% para os 2.198,25 pontos.

As ações Intel estiveram a subiram cerca de 4%, mas deslizam agora 0,05% para 63,45 dólares, um dia depois de a empresa informar que vai gastar 20 mil milhões de dólares (cerca de 17 mil milhões de euros) para construir duas novas fábricas de semicondutores no estado norte-americano do Arizona.

Destaque ainda para a Tesla, cujos títulos caem 1,34% para 653,28 dólares, perante o facto de o CEO, Elon Musk, ter anunciado que agora é possível comprar veículos da marca nos Estados Unidos através de moedas virtuais (bitcoin).

Já a empresa de videojogos GameStop – que recentemente nomeou uma ex-executiva da Amazon e da Google (Jenna Owens) como nova chefe de operações – afunda 18,84% para 147,50 dólares, na sequência de ter reconhecido, num documento divulgado pela imprensa norte-americana, que está a considerar vender mais ações.

“Hoje é o dia mais importante da semana porque iremos conhecer os dados dos PMI (Purchasing Managers’ Index) industriais preliminares dos EUA e da Europa. Em suma, uma sessão na qual veremos como se materializa progressivamente a recuperação económica”, alertam os analistas do Bankinter. Na zona euro, o índice de gestores de compras subiu para 52,5 pontos em março, face aos 48,8 do mês anterior, superando as estimativas do mercado.