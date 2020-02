Warren Buffet acumula 119 mil milhões de euros por falta de investimento em Wall Street

O conglomerado de investimentos, Berkshire Hathaway, propriedade de Warren Buffet, está perto de publicar a já tradicional carta aos jornalistas. A novidade deste ano está relacionada com a falta de investimento na bolsa de Wall Street que teve como consequência direta, uma acumulação de 130 mil milhões de dólares (119,7 mil milhões de euros) segundo o jornal espanhol “Expansión”.

A Berkshire Hathaway investe nas empresas mais relevantes da principal bolsa norte-americana. No ano de 2019 valorizou apenas 10%, uma percentagem muito abaixo do índice norte-americano de investimentos S&P 500. A apatia demonstrada pela Berkshire fez com que passasse do quinto para o sétimo lugar no ranking das empresas mais valiosas, atrás do Facebook e do Alibaba.

Como resultado, a empresa de Warren Buffet já tem em caixa 130 mil milhões de dólares (119,7 mil milhões de euros) para os quais não encontra destino. O último relatório do conglomerado de investimentos apresentado à SEC (a agência reguladora dos mercados dos EUA) na semana passada, não apresenta grandes mudanças.

A Berkshire está presente em cerca de cinquenta empresas listadas e o seu portfólio está avaliado em 242 mil milhões de dólares à data de dezembro de 2019, 13% mais do que nos três meses antes.

A estratégia da Berkshire Hathaway passa pela diversificação de investimentos, algo que Warren Buffett considera essencial. Mais de dois terços da sua aposta está nas mãos da Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express e Wells Fargo.