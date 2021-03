Webconference ‘o futuro do emprego em Portugal’ vai ter hoje lugar

A Webconference organizada pela Jornal Económico em conjunto com a Multipessoal arranca hoje com seis convidados de vários sectores. A sessão tem início marcado para as 15 horas e será moderada pelo diretor do Jornal Económico, Filipe Alves.

Os convidados que farão parte da mesa redonda são: André Ribeiro Pires, Chief Operating Officer da Multipessoal; Rui Andrade, Sócio Responsável pela área de Laboral e Sócio da área de Contencioso & Arbitragem da Vieira de Almeida (VdA); Carmo Sousa Machado, sócia e corresponsável pela área de Direito do Trabalho na Abreu Advogados; Luis Miguel Monteiro, Sócio e coordenador da área Laboral na Morais Leitão, Nuno Ferreira Morgado, Sócio área Laboral da PLMJ; João Guedes, Sócio na DLA Piper.

Poderá acompanhar o evento diretamente no site do JE, na JE TV e nas redes sociais do Jornal Económico.