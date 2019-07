WhatsApp estuda utilizar uma conta em vários dispositivos

Uma única conta na aplicação WhatsApp e um dispositivo pode ter os dias contados. De acordo com o jornal espanhol El Economista, a plataforma de conversação pode estar a testar uma nova função que permite ter a mesma conta em diversos dispositivos tecnológicos.

A WaBetainfo, um portal especializado que costuma acertar na maioria dos pressupostos, avança que esta função já se encontra em desenvolvimento e, por enquanto, apenas em sistemas iOS.

And yes, in according to my rumor, UWP + the new multi platform system = you can use WhatsApp UWP on your PC if your phone (Android, iOS or Windows Phone) is off. https://t.co/PgNZTnOxlj

