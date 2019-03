Whitestar é o “Best Credit Portfolio Management Company Portugal 2019” pela Global Banking

A Whitestar foi eleita, pela segunda vez, “Best Credit Portfolio Management Company Portugal 2019” pela Global Banking & Finance Review.

A Whitestar Asset Solutions é a empresa líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito e imobiliário e tem concorrido a vários concursos de venda de carteiras de crédito malparado dos bancos portugueses.

Atualmente, a Whitestar Asset Solutions. conta com quase 600 colaboradores, distribuídos por escritórios em Oeiras e Porto, tendo sob gestão mais de 7.2 mil milhões de euros em ativos.

“Sermos reconhecidos internacionalmente é muito bom. Sermos reconhecidos em anos consecutivos é excelente”, afirma João Bugalho, Chief Country Officer da Arrow em Portugal e CEO da Whitestar Asset Solutions. “Estamos a falar de uma publicação internacional com milhões de leitores espalhados pelo mundo. Para nós, além do prémio, interessa-nos o reconhecimento que é dado à Whitestar e, naturalmente, ao Grupo Arrow Global em Portugal, que é mérito dos nossos colaboradores. Não tenho dúvidas de que temos uma das melhores equipas do mercado”, adiantou em comunicado.

A empresa que se assume como líder em Portugal na gestão de carteiras de crédito, incluindo portfólios performing, sub- performing e non-performing, e imobiliário, foi, em 2015, adquirida pelo Grupo Arrow Global (Reino Unido), passando a integrar um dos principais grupos económicos Europeus a operar no mercado de aquisição e gestão de carteiras de crédito.

“A sua oferta compreende um serviço integrado e completo de gestão de ativos para investidores e originadores, incluindo consultoria, gestão imobiliária, titularização e estruturação, business analytics, entre outros”, diz a nota.