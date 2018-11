Workshops da Comissão Europeia para empreendedores arrancam hoje

A Comissão Europeia está presente na edição de 2018 da Web Summit não só com palestras de quatro comissários, como com workshops para empreendedores. Os primeiros começam esta terça-feira à tarde e o programa estende-se até quinta-feira.

O calendário de workshops é o seguinte:

6 de novembro, às 15h – ‘Building together the Next Generation Internet (NGI), funding opportunities for internet innovators’

A Next Generation Internet é uma nova iniciativa lançada pela Comissão Europeia para desenvolver uma Internet melhor. Programadores, investigadores e startups são convidados a debater os desafios tecnológicos e de negócio, bem como a descobrir novas oportunidades de financiamento. Os oradores são Stefano Foglietta (Comissão Europeia), Jean-Luc Dorel (Comissão Europeia), Olivier Bringer (Comissão Europeia), Michiel Leenaars (NLNet), Isabella De Michelis (ErnieAPP) e Monique Calisti (Martel Innovate).

6 de novembro, às 16h – ‘GDPR: What all tech start-ups need to know’

Os conhecimentos da Comissão Europeia e da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre RGPD. Os oradores são Ralf Sauer (Comissão Europeia) e João Marques (Comissão Nacional de Proteção de Dados).

7 de novembro, às 11h15 – ‘European Innovation Council – EU funding for Innovators’

O European Innovation Council (EIC) apoiará jovens startups a adquirir maior escala ao fazer uso das suas ideias inovadoras. O orador é Jean-David Malo, da Comissão Europeia.

7 de novembro, às 14h – ‘The Internet of Energy: business opportunities for start-ups’

A digitalização é um elemento essencial para os negócios de energia 3.0. O workshop terá como principal foco a Internet da Energia e as consequentes oportunidades de negócio para a inovação e as startups. Os oradores são Rita Paleta e Renato Braz (InnoEnergy), Carlos Pina Teixeira (Eneida) e Anders Flodström (Metron).

7 de novembro, às 15h – ‘Privacy in a globalised world: the benefits of convergence’

Este workshop visa analisar as mais recentes novidades na área das transferências de dados internacionais. O orador é Ralf Sauer, da Comissão Europeia.

8 de novembro, às 10h15 – ‘eGovernment in cross-border regions: exploit new markets’

A digitalização aumenta a eficácia da administração pública. Nas regiões transfronteiriças são novas soluções para assegurar a cooperação na prestação de serviços públicos. Durante o workshop, há oportunidade de conhecer melhor o mercado transfronteiriço e as oportunidades para os negócios na área da tecnologia. Os oradores são Dietmar Gattwinkel (Comissão Europeia), Ricardo Ferreira (Comissão Europeia), David Rodriguez (Eurocity Chaves-Verin) e Carsten Schmidt (TOOP Project – The Once Only Principle) e Ivar Venneken (Comissão Europeia).