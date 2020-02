Worten nega falência em Espanha e mantém-se “comprometida com operação”

A Worten mantém-se “comprometida com a operação” em Espanha e já iniciou um plano de revitalização das suas operações no país vizinho, de acordo com reação de fonte oficial da cadeia de distribuição especializada em produtos de eletrónico e tecnologia perante a notícia do jornal “Cínco Días” que dava conta que esta cadeia estaria prestes a abrir falência em Espanha.

A imprensa espanhola escreve esta sexta-feira que empresa está num cenário de dissolução e uma auditoria da PwC coloca “dúvidas significativas sobre a capacidade da empresa em continuar a operar”.

Esta cadeia pertencente ao grupo Sonae, o plano da Worten tem como “objetivo melhorar a sua rentabilidade” e passa “pela aposta num modelo omnicanal, que conjuga lojas físicas e online, bem como pela redução de outros custos operacionais”.

Assim, a empresa realça que promoveu o crescimento dos canais digitais e encerrou 14 lojas físicas “sem viabilidade económica no contexto competitivo atual, o que permitiu desde logo melhorar a rentabilidade da operação, servindo mais clientes de forma mais eficiente”.

A Worten realça que continua “comprometida com a sua operação” em Espanha e vai continuar a “desenvolver a sua estratégia e a honrar todos os seus compromissos, beneficiando do apoio e solidez de um acionista de referência que é a Sonae”.

No final de 2018, a Worten contava com 49 lojas em Espanha. Em 2019, a Worten procedeu ao encerramento de nove lojas, ou seja, 20% da sua rede no país vizinho.