‘You’re Not My Real Mom’*

A vida não tem sido fácil para as democracias neste início de ano, do assalto ao Capitólio, digno de um filme de Bruce Willis cujo vilão seria o Presidente, ao golpe de Estado em Myanmar que repôs os militares no poder depois da humilhante derrota que sofreram nas últimas (é o termo) eleições – os mesmos militares que têm reservados 25% dos lugares do Parlamento e três ministérios chave, além da complacência de Aung San Suu Kyi no genocídio dos muçulmanos de Rohingya, autêntica limpeza étnica.

Na Europa, o final de janeiro na Holanda foi difícil, com a contestação ao confinamento: o que começou por uma manifestação de descontentamento acabou, três dias depois, em violência pura e pilhagens, patrocinadas por grupos da extrema-direita. Nestes tempos de populismo, até na Holanda é complicado tomar decisões difíceis, como na tirada apócrifa de Lincoln no Gabinete, na votação da Emancipation Proclamation: “sete Nãos e um Sim, os Sins ganham!”

Se não há democracia, a situação é pior. Navalny foi preso ao pôr os pés na Rússia e condenado a dois anos e oito meses de prisão por não se ter apresentado às autoridades como ordenado judicialmente; mas tal deveu-se a ter estado entre a vida e a morte num hospital na Alemanha depois de envenenado pelos serviços secretos russos. Navalny já em tempos disse em Moscovo, com Cícero e Montesquieu na parede atrás de si, que “o único método de Putin é matar pessoas”. Teve mais sorte que o médico que o assistiu na Rússia, e que nunca fez declarações à imprensa, vítima de morte súbita aos 55 anos.

No panorama económico houve algo ainda mais extraordinário, visto como um fait divers mas que pode ser um game changer: o episódio da GameStop em Wall Street. A GameStop vende jogos de computador em disco quando hoje são vendidos online, um modelo de negócio assente num produto em extinção. As suas ações são penny stocks: preço inferior a cinco dólares e com alta volatilidade, objeto de short selling por grandes investidores que vendem a prazo as ações que não têm e compram mais baratas na altura.

Ora, a cotação da GameStop subiu dos cinco dólares no verão para 400 em janeiro com as transações provocadas por internet memes (mensagens curtas de conteúdo geralmente humorístico, de que são exemplo inicial os Lolcats* [ver título], imagens de gatos com uma frase sobreposta) postos no fórum WallStreetBets (dois milhões de membros) do Reddit.com. A subida da cotação causou perdas importantes em vários short sellers e levou quase à falência o fundo Melvin Capital, que necessitou de uma injeção de três mil milhões de dólares.

A tempestade amainou quando a trader Robinhood deixou de aceitar transações e a cotação caiu, como num vulgar esquema de Ponzi. Ficou demonstrado o novo papel das redes sociais nos mercados financeiros: doravante também temos como determinantes do valor de uma ação os internet memes.