10 recordes de Lionel Messi. Conheça os feitos da carreira de um dos melhores futebolistas da história

Aos 33 anos, Lionel Messi já é uma lenda do futebol. Os feitos alcançados pelo craque argentino elevaram o seu estatuto para o ‘Olimpo’ do futebol e, com exceção para Cristiano Ronaldo, poucos são os que conseguem competir de igual para igual no que toca a recordes com o capitão do FC Barcelona. Com a carreira perto do fim, a ‘Pulga’ continua em destaque na liga espanhol e é, atualmente, um dos jogadores em maior evidência na La Liga durante a presente temporada.

Recorde de mais golos internacionais numa só temporada Em 2012, marcou 25 golos (13 na Liga dos Campeões e 12 na Seleção Argentina), e divide o recorde com Vivian John Woodward, que marcou 25 em 1909. Mais jogos e golos no clássico contra o Real Madrid Até 22 de março de 2021, jogou 44 encontros contra o Real Madrid (28 na Liga, 8 na Copa, 2 na Liga dos Campeões e 6 na SuperTaça Espanhola), no quais marcou um total de 26 golos (18 na La Liga, 2 na Liga dos Campeões e 6 na Supertaça Espanhola). Jogador com mais golos de livre direto na história da La Liga Um total de 38 golos convertidos a partir de livres diretos na La Liga. Único jogador a vencer os prémios de melhor marcador e mais assistências numa temporada da La Liga Na temporada 2011/12 assinou 50 golos e 15 assistências (empatado com o jogador do Real Madrid, Özil). Também o fez na época 2017/18 (34 gols e 12 assistências, empatando em golos com Luis Suárez e em assistências com Pablo Fornals, do Villarreal) e na Liga 2019/29 (25 golos e 21 assistências). Futebolista com mais jogos, golos e vitórias na La Liga Com 511 jogos disputados desde a sua estreia oficial em outubro de 2004, Messi é o futebolista com mais jogos na La Liga. Marcou um total de 467 golos, sendo também o melhor marcador da competição e o jogador com mais vitórias acumuladas no principal escalão do futebol espanhol, 379. Recorde de golos a diferentes equipas na 'Champions' Ao marcar a 36 equipas diferentes, supera Cristiano Ronaldo que marcou a 35, e possui atualmente o recorde da competição. Mais troféus da 'Bota de Ouro' na história do futebol Messi venceu seis troféus de melhor marcador da europa por seis vezes. Foi nas temporadas de 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18 e 2018-19. Recorde de jogos pelo FC Barcelona Messi disputou 768 jogos pelo FC Barcelona desde a sua estreia oficial em 2004. Recorde de golos num ano civil Em 2012, Messi marcou 91 golos oficiais, 59 na La Liga, 13 na Liga dos Campeões, 12 na seleção argentina, cinco na Taça do Rei e dois na Supertaça espanhola. Mais troféus da 'Bola de Ouro' Lionel Messi é o jogador com mais ‘Bolas de Ouro’ na história do futebol. Venceu o prémio atribuído anualmente seis vezes, em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019. Foi também o jogador mais jovem a acumular três ‘Bolas de Ouro’, quando tinha 24 anos.