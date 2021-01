11 treinadores despedidos em 18 anos. Estes são os técnicos que não agradaram a Abramovich

Frank Lampard foi despedido do Chelsea FC esta segunda-feira e junta-se à longa lista de treinadores que foram convidados a sair pelo presidente Roman Abramovich.

Desde que assumiu o controlo do clube, nenhum treinador cumpriu mais de três épocas ao serviço do clube londrino, e Lampard é mais um exemplo. Entre os sucessores apontados ao cargo, Thomas Tuchel surge como o principal favorito depois de ter sido despedido do Paris Saint-Germain.

Jose Mourinho (2004-2007 e 2013-2015) Inseparável do sucesso do clube londrino, José Mourinho é recordado como um dos melhores treinadores que já passou por Stamford Bridge. Durante os dois períodos em que treinou o Chelsea FC, o 'Special One' venceu a Premier League e a Taça da Liga três vezes, a que se junta a conquista da Taça de Inglaterra e a Supertaça inglesa por um vez. Foi a primeira grande aposta de Roman Abramovich e, sem dúvida, a que teve mais sucesso.

Avram Grant (2007-2008) A curta passagem pelo Chelsea FC fica marcada pelas polémicas com os jogadores que não aceitaram a saída de Mourinho, contestando os métodos de Grant. Ainda assim, Grant conseguiu levar os londrinos até à final da Liga dos Campeões, onde viriam a perder contra o Manchester United, potenciando a sua saída dias depois.

Luiz Felipe Scolari (2008-2009) O carismático treinador brasileiro anunciou que iria ser o próximo treinador do Chelsea FC enquanto ainda era o selecionador de Portugal. A notícia não caiu bem junto dos portugueses, e o brasileiro teve de se justificar dizendo que "é a oportunidade de uma vida, não quero ser treinador até aos 70 anos, quero-me retirar daqui a quatro ou cinco" - algo que não se concretizou. A curta passagem por Londres fica marcada pelo insucesso, não chegando a cumprir uma temporada inteira.

Guus Hiddink (2009 e 2015-2016) Nas curta passagem pelo clube londrino, conquistou uma Taça de Inglaterra e sofreu apenas uma derrota. Foi sempre um treinador muito apreciado pelos adeptos, com estes a pedirem a Abramovich para dar uma oportunidade ao holandês, algo que não se verificou.

André Villas-Boas (2011-2012) Não foi fácil a vida para o segundo português da história a treinar o Chelsea FC. Após uma época inconsistente da equipa londrina, foi despedido na sequência dos maus resultados e das discussões com os jogadores mais velhos do plantel. O Chelsea FC viria a ganhar a primeira, e única, Liga dos Campeões na mesma época sob o comando do seu treinador adjunto, Roberto Di Matteo.

Roberto Di Matteo (2012) Ex-jogador do Chelsea e há muito tempo colaborador do clube, assumiu o clube depois do despedimento de André Villas-Boas, alcançando o que mais nenhum treinador havia conseguido, vencer a Liga dos Campeões. Ainda assim, o sucesso na competição europeia mais importante de clubes não foi suficiente para Abramovich considerar dar-lhe o cargo de treinador a tempo inteiro.

Carlo Ancelotti (2009-2011) A passagem do treinador italiano por Stamford Bridge fica marcada pela conquista Premier League, ficando um ponto à frente do Manchester United, a que juntou a Taça de Inglaterra e a Supertaça inglesa. Apesar dos sucessos a curto prazo, Ancelotti não caiu nas graças de Abramovich, culminando no seu despedimento depois de uma derrota frente ao Everton FC - clube que agora representa.

Rafael Benítez (2012-2013) A chegada do espanhol ao Chelsea FC foi tudo menos fácil, com um arranque de época para esquecer. Os adeptos contestaram o treinador desde a sua chegada, forçando-o a meio da época a dizer que abandonaria o clube após o último jogo da temporada. Ainda assim, conquistou a Liga Europa numa final de má memória para os adeptos benfiquistas.

Antonio Conte (2016-2018) O Italiano chegou a Inglaterra com estrondo depois de várias épocas bem sucedidas no comando da Juventus FC. Venceu a Premier League na sua primeira temporada, e a Taça de Inglaterra na segunda. Após várias polémicas com os jogadores, acabaria por ser afastado no final da temporada 2017/2018. Ainda assim, devido ao seu despedimento o clube de Abramovich teve de pagar 29,9 milhões de euros a Conte como compensação pelo término do contrato.

Maurizio Sarri (2018-2019) Sem títulos no SSC Nápoles, chegou a Londres como um dos treinadores mais experientes e capacitados da atualidade, carregando consigo grandes expectativas. A única temporada ao serviço do Chelsea FC ficou marcada pela conquista da Liga Europa frente aos rivais de Londres, Arsenal FC. Acabaria por ser despedido no final da temporada.

Frank Lampard (2019-2021) Reconhecido como uma das maiores lendas do Chelsea FC, conquistou tudo o que havia para conquistar, a nível doméstico e europeu como jogador. A chegada para treinar o clube londrino foi recebida com alguma desconfiança, mas depois de uma época em que o Chelsea FC estava proibido de contratar, alcançar a qualificação para a Liga dos Campeões foi um objetivo apreciado por Abramovich. Na segunda época, a história foi diferente, o clube londrino foi o mais gastador da Premier League, e os resultados não estão à vista, motivando a sua saída.