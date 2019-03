18 cidades por 40 euros. Novos passes da Grande Lisboa entram amanhã em vigor

Os novos passes da área metropolitana de Lisboa vão entrar em vigor esta segunda-feira, 1 de abril. Os habitantes dos 18 municípios da Grande Lisboa vão poder deslocar-se mensalmente por um valor máximo de 40 euros.

Eis um exemplo das poupanças: um passe da Fertagus entre Setúbal e Lisboa, incluindo carrisMetro e Carris, custa 1933,8 euros por ano (161,15 euros por mês). Com o novo passe, o valor a pagar cai para os 40 euros mensais (480 euros por ano), menos 121,15 euros. No espaço de um ano, as poupanças atingem os 1.453 euros, com o teto máximo de 40 euros por mês.

Para quem se desloca entre Lisboa e Alcainça (na região de Mafra), o passe mensal (Mafrense mais metro de Lisboa e Carris) custa 138,50 euros (1.662 euros por ano). Com o novo passe de 40 euros por mês, as poupanças anuais atingem os 1.182 euros por ano.

Estes são os novos passes: