20:30. Está na hora de desligar as luzes em prol do planeta

Até pode terminar de ler esta notícia, mas depois: tudo off. A Hora do Planeta, conhecida mundialmente como «Earth Hour», celebra-se este sábado, 30 de março, entre as 20:30 e as 21:30. A partir de agora, edifícios, monumentos, anúncios luminosos e luzes artificiais, tanto de empresas como de particulares, vão apagar-se durante 60 minutos.

A iniciativa anual da ONG World Wide Fund for Nature (WWF) conta este ano com uma novidade: não basta apagar a luz. O ideal seria, ao longo do dia (ou, pelo menos, na próxima hora) não comer carne, não consumir plásticos e não emitir dióxido de carbono, em prol do Planeta Terra.

Trata-se da décima segunda edição deste evento de luta contra as alterações climáticas, na qual participam 112 municípios portugueses, um número que não supera os 140 registados em 2017. Consulte a lista de alguns monumentos portugueses que vão ter as luzes apagadas na próxima hora:

Mosteiro dos Jerónimos

Castelo de São Jorge

Ponte 25 de Abril

Torre de Belém

Mosteiro de Alcobaça

Castelo de Guimarães e Paço dos Duques

Castelo de Bragança

Castelo de Abrantes

Castelo de Palmela

Santuário do Bom Jesus do Monte (Braga)

Convento de São Francisco (Santarém)