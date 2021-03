2,7 milhões de pessoas e 166 mil empresas receberam apoios extraordinários

O Governo decidiu prorrogar por mais três meses a possibilidade de as faturas serem emitidas e circularem em PDF, em vez de papel. Problemas informáticos registados no Portal das Finanças levaram também ao adiamento para 15 de março a entrega da Declaração Mensal de Remunerações. As medidas foram já publicadas num despacho do secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais (SEAAF).