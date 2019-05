Três passos para escolher janelas efcientes

As janelas são os elementos na envolvente dos edifícios, onde existe maior potencial para uma reabilitação energética e nas quais as famílias (e as empresas) estão mais disponíveis para investir, sendo por isso o primeiro produto com etiqueta CLASSE+.

Janelas mais eficientes significam maior poupança energética, melhor insonorização acústica, maior isolamento térmico e melhor saúde para os seus ocupantes. Por isso, fazer a escolha certa tem muita importância em pequenas intervenções ou em reabilitações de edifícios existentes e também no projeto de edifícios novos. As janelas com etiqueta CLASSE+ são sinónimo de eficiência, qualidade e valorização do imóvel. Para fazer uma opção mais informada e encontrar as empresas mais competentes, deve seguir os seguintes passos:

PASSO 1. Prepare a sua consulta ao mercado para ser mais eficaz

Recolha a informação essencial sobre as janelas que pretende substituir e/ou sobre as que quer instalar de forma a facilitar o diálogo com as empresas e fazer com que as propostas/orçamentos que estas apresentem sejam mais rigorosas, evitando surpresas.

Alguns aspetos que devem constar no pedido:

– Número, dimensões (largura x altura) das janelas a instalar;

– Respetiva orientação (sul, norte, este oeste);

– Tipo abertura (correr, batente, oscilo-batente..);

– Tipo de caixilho (alumínio, PVC, madeira, aço, ferro, fibra de vidro)

– Tipo e espessura de vidro (vidro duplo, triplo)

– Classe energética mínima pretendida para as janelas.

A Instalação deve ser feita por um profissional formado e credenciado, devidamente reconhecido pela CERTIF como “Instalador de Janelas Eficientes CLASSE+;

PASSO 2. Consulte, pelo menos, 3 empresas aderentes CLASSE+

Recomenda-se uma consulta por escrito (por exemplo, via e-mail), onde deve ser indicado, desde logo, os elementos referidos no passo anterior. Deve ser assegurado que pelo menos as propostas recebidas incluam a simulação de etiqueta energética das janelas e que a instalação será feita por profissional credenciado CLASSE+.

Inclua o seguinte texto no seu pedido: “A proposta ou orçamento a apresentar deverá incluir a simulação da etiqueta energética CLASSE+ de cada janela proposta que demonstre que as mesmas têm classificação igual ou superior a A. Em caso de adjudicação, a documentação técnica a entregar no final da obra deve incluir a etiqueta energética CLASSE+ definitiva, verificável através do website www.classemais.pt, bem como toda a documentação relativa à marcação CE obrigatória.”

Para selecionar as empresas a consultar, veja a lista de aderentes em www.classemais.pt. Solicite sempre às empresas que façam uma visita ao local, para que confirmem todos os elementos e façam um levantamento rigoroso da situação.

PASSO 3. Compare as propostas e faça uma escolha informada

Proceda a uma comparação cuidadosa das propostas, indo para além da mera comparação do preço. Defina quanto está disposto a investir pela obra e escolha a que lhe dará mais benefícios em termos de qualidade, conforto e poupança de energia.

Algumas regras de boa prática úteis na escolha informada de janelas:

– Janelas com menor valor de coeficiente de transmissão térmica (Uw) têm menos perdas térmicas e proporcionam melhor isolamento, sendo este um aspeto relevante no caso de fachadas com pouca exposição solar;

– Vidros com menor valor de fator solar (gv) reduzem a entrada de radiação solar, ajudando a prevenir o sobreaquecimento, algo a ter em conta no caso de fachadas com franca exposição solar;

– Verifique o índice de atenuação acústica da janela (Rw) que consta da etiqueta CLASSE+: Quanto maior for o valor, melhor será o desempenho. A instalação de vidros duplos ou triplos e com vidros de espessuras diferentes são essenciais para garantir uma adequada atenuação acústica.

Saiba mais em “Guia 3 passos para Escolher Janelas Eficientes”