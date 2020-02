4,2 mil milhões. Há quinze épocas consecutivas que a Bundesliga bate recordes de receitas

A receita total de 4,2 mil milhões de euros gerada pelos 18 clubes que formam a primeira liga alemã (Bundesliga) representa um aumento de 5,4% face à época de 2017/2018. É a 15ª época consecutiva em que a principal liga de futebol alemã aumenta os seus lucros, à boleia dos direitos televisivos e publicidade, segundo o portal “Soccerex”.

Também a segunda liga de futebol alemã (2.Bundesliga) registou receitas recorde no valor de 782 milhões de euros, um aumento de 28,5% face à época 2017/2018, segundo os números divulgados pelo principal organismo de futebol de clubes na Alemanha (DFL sigla em alemão).

Dos 36 clubes que compõe a primeira e segunda divisão de futebol na Alemanha, 28 geraram lucro. No total, foram pagos mais de 1,4 mil milhões de euros em impostos e taxas pelos clubes da Bundesliga e 2.Bundesliga.

O valor do património dos clubes foi outro dos aspetos valorizados durante a época 2018/19, 1,8 mil milhões de euros na Bundesliga e 174 milhões de euros na 2. Bundesliga.

Christian Seifert, presidente executivo da DFL, destaca que “nos últimos anos, trabalhámos com os nossos parceiros para transformar o futebol profissional alemão num setor económico de grande sucesso”, acrescenta ainda “a Bundesliga e a 2. Bundesliga no total desfrutam de uma sólida estabilidade económica. Perspetivas adicionais de crescimento futuro resultarão, em particular, em inovações digitais e investimentos na frente internacional”.

Os dois principais escalões do futebol alemão são responsáveis por empregar 56.081 pessoas, direta e indiretamente. Durante a época 2018/19 foram investidos pela DFL 186,7 milhões de euros no desenvolvimento dos jovens.