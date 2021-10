Um total de 631 mil trabalhadores da função pública não vão ter aumentos salariais em 2022, segundo o “Correio da Manhã”.

No próximo ano, apenas serão aumentados os trabalhadores do sector público que ganhem abaixo dos 705 euros, valor que vai ser definido como o salário mínimo nacional em 2022: são 100 mil trabalhadores do total de 731 mil trabalhadores do sector público.

Existem duas categorias nesta posição: assistentes operacionais (665 euros brutos) e os assistentes técnicos (703,13 euros).