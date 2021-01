Ministro do Ambiente participa em cimeira para debater alterações climáticas

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, participa esta segunda-feira, dia 25 de janeiro, a partir das 19 horas, no evento ‘Climate Adaptation Summit’.

Segundo um comunicado do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, “nesta cimeira, organizada pelos Países Baixos, reunir-se-ão líderes e responsáveis políticos de várias partes do mundo e stakeholders locais”.

“Será debatida uma agenda de adaptação global com compromissos para materializar esforços e parcerias, de forma a aumentar a resiliência em relação aos efeitos das alterações climáticas”, adianta o referido comunicado.

Esta cimeira climática irá consolidar avanços já realizados na anterior reunião sobre a mesma temática, realizada pela ONU – Organização das Nações Unidas.

O objetivo deste evento passa por atribuir a concretização de ações e inspirar mudanças para ajudar as sociedades a reconstruírem-se de uma forma mais consolidada, com a meta de fomentar a prossecução das transições necessárias para um mundo mais resiliente no domínio climático.

Segundo os seus organizadores, esta cimeira terá um foco significativo na tentativa de assegurar novos investimentos para garantir que milhões de pequenos agricultores se possam adaptar às novas pressões do clima sobre a produção alimentar, tendo apelado à atribuição de fontes mais vastas de financiamento, acesso alargado a serviços de consultoria por parte dos agricultores, assim como o acesso a serviços financeiros e de gestão de risco.