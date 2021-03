Saiba o que pode fazer para poupar água

Sabia que apenas 0,002% da água existente no planeta é adequada para consumo? A água é um recurso escasso mas essencial a todos. Portanto, adote comportamentos mais sustentáveis.

Em Portugal, a procura anual estimada de água é de 7 500 milhões m3, sendo que cerca de 2 600 milhões m3 representa desperdício (dados da PNUED). Os setores que apresentam maior número de desperdício de água são: agrícola, com cerca de 37,5% de desperdício, setor urbano, com 25% e no industrial com 22,5%.

Existem gestos simples que o consumidor pode adotar na sua casa ou no seu local de trabalho, de forma a reduzir a quantidade de água desperdiçada.

Todos os bens de consumo são dados como adquiridos sem consciência do valor associado à pegada hídrica para produzi-los, como o arroz que são precisos cerca de 2 497 litros para 1 kg de arroz, ou 2 400 litros para fazer um hambúrguer, 2 495 litros para fazer uma t-shirt, entre outros alimentos e objetos básicos que não temos noção da quantidade de água envolvente.

Adote gestos simples e reduza o desperdício! Deixamos-lhe algumas sugestões:

Mantenha a sua canalização doméstica em bom estado, de forma a prevenir as fugas/roturas.

Equipe as torneiras da sua casa com redutores e reduza o seu caudal em cerca de 50%.

Opte por autoclismos com dupla descarga, é nas descargas que representa o maior número de água desperdiçada.

Faça uma leitura regular do contador, para controlar as suas faturas e os seus gastos.

Opte por usar máquinas de lavar (louça ou roupa) com a carga completa. Lembre-se que ciclos longos gastam mais água.

Se lava a louça à mão, enquanto ensaboa feche a torneira.

Prefira duches a banhos de imersão. Enquanto a água não aquece, coloque um balde no chuveiro e aproveite essa água para outra fonte.

Regue o jardim ou início ou final do dia, quando a evaporação é menor.

Incentive à poupança de água, adote desde já estes costumes na sua família e verá que irá poupar na sua fatura e no meio ambiente.

Se encontrar uma rutura de água na via pública pode denunciá-la, avise os serviços municipais da sua região ou outra entidade responsável pela gestão da água, como por exemplo a ARM – água e resíduos da Madeira.

Procure-nos em: DECO MADEIRA na Loja do Munícipe do Caniço, Edifício Jardins do Caniço loja 25, Rua Doutor Francisco Peres; 9125 – 014 Caniço; deco.madeira@deco.pt; ou contacte-nos para o número: 968 800 489/ 291 146 520.