737 Max: Boeing diz que a segurança é a sua “principal prioridade” depois da proibição de voar na Europa

A Boeing diz que a segurança “é a principal prioridade” da companhia norte-americana. “Temos total confiança na segurança do 737 Max”, disse a construtora aeronáutica, após a morte de mais de 300 pessoas em dois acidentes com estes aviões no espaço de seis meses.

“Compreendemos que agências regulatórias e clientes tomaram decisões que eles acreditam que são as mais apropriadas”, destaca a Boeing em comunicado após a Agência Europeia de Segurança Áerea (EASA) ter decretado na terça-feira a proibição de voos no espaço aéreo europeu com este modelo.

“Vamos continuar em contacto para garantir que têm toda a informação necessária para terem confiança nas suas frotas”, declara a companhia norte-americana.

Para já, a autoridade aérea norte-americana (FAA) “não está a emitir novas diretivas neste momento, e baseado na informação atualmente disponível, não temos qualquer facto novo para emitir” às companhias aéreas.