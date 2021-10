Chef Sean Marsh celebra os sabores do Douro

Até ao final de outubro, o chef de cozinha Sean Marsh continuará em residência na Quinta da Gricha, a propriedade de 50 hectares da Churchill’s no vale do Douro, onde desde setembro está a supervisionar a oferta gastronómica.

Sean Marsh, que conta com 15 anos de experiência profissional na área da culinária, traz consigo uma bagagem viajada. O chef norte-americano já trabalhou nos Estados Unidos, em Espanha, em Portugal e no Reino Unido. Com estudos na área de Antropologia e do Desenvolvimento Sustentável da Agricultura, Sean Marsh encontrou na cozinha um lugar de ligações entre a gastronomia, a cultura e o meio-ambiente das regiões em que se instala. “Procuro, na minha cozinha, estar em contacto com a cultura gastronómica dos locais em que estou a trabalhar. Gosto de pensar em novas formas de explorar os produtos locais e sazonais, ligando-os, associando-os, mantendo o respeito pelos ingredientes, pelos produtores e pela região que os gera”, explica Sean Marsh, em comunicado.

Com experiência nos restaurantes algarvios Vila Joya e Restaurante Bon Bon, e com uma passagem como chef executivo pelo Bar Douro – restaurante e bar londrino de vinhos portugueses – Sean Marsh tem já uma extensa ligação à cultura gastronómica portuguesa. Na Quinta da Gricha, como em 2019, o chef norte-americano inspirará a equipa da quinta no desenvolvimento de novas abordagens a sabores tradicionais: uma celebração dos ingredientes regionais, sazonais e sustentáveis, do que melhor se produz no Douro.

As experiências gastronómicas desenvolvidas durante a residência do chef Sean Marsh estão disponíveis ao público de quarta-feira a sábado, das 11h às 15h, por 95€ por pessoa, e devem ser marcadas, mediante disponibilidade, para o endereço de e-mail: enoturismo@churchills-port.com

Apenas oito lugares por dia estão disponíveis. Este programa inclui um passeio de jipe pelas vinhas, uma prova de Quinta da Gricha terroir e um almoço harmonizado com os vinhos da Churchill’s.