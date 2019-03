Uber torna-se parceira oficial de mobilidade de Benfica e Sporting

A Uber anunciou esta quarta-feira que será a aplicação de mobilidade para o futebol em Portugal, tornando-se na parceira oficial do Sport Lisboa e Benfica e do Sporting Clube de Portugal. A confirmação foi dada pela empresa de veículos de transporte em comunicado.

O acordo assinado com os dois clubes de Lisboa prevê novas iniciativas até à época de 2020, a primeira das quais diz respeito às viagens nos dias 30 de março para o estádio da Luz e 3 de abril para o estádio de Alvalade, que terão um desconto de 50% até cinco euros para os adeptos, com a utilização de um código promocional, estando a iniciativa limitada a estes dois jogos.

Marko Setti, Head of Marketing Southwest da Uber assume que “é com muito orgulho que assinamos esta parceria com os dois grandes clubes de Lisboa. A Uber quer contribuir para que mais pessoas possam viajar de forma segura em menos carros em momentos desportivos, que colocam grandes desafios à mobilidade nas cidades”. Marko Setti reforçou ainda que a abordagem da empresa está alinhada ”com a estratégia dos dois clubes em garantir vantagens exclusivas e inovadoras aos sócios e adeptos”

Por sua vez, Miguel Bento, Chief Commercial and Marketing Officer do Sport Lisboa e Benfica refere que “quando foi construído o novo estádio, devido à pressão mobiliária na zona envolvente, a questão da mobilidade foi sempre crítica. Como encontrar formas confortáveis e eficientes dos nossos adeptos se deslocarem até ao estádio foi sempre um enorme desafio. Ao unirmos esforços com uma marca de referência global como a Uber, vamos incentivar mais alternativas de mobilidade para quem se desloque até ao nosso estádio, tornando assim a experiência da vinda à Catedral mais económica, confortável e eficiente. Esta parceria também se insere na preocupação constante do Benfica em acrescentar vantagens aos seus Sócios ao obterem descontos na utilização das soluções de mobilidade da Uber”.

Já Miguel Cal, Chief Operating and Strategic Officer do Sporting Clube de Portugal salienta que “ter a UBER como Official Mobility Partner é um facto que muito nos orgulha e engrandece, posicionando o Sporting CP no mesmo patamar dos grandes clubes europeus que já desenvolvem este tipo de parceria. Falamos de uma iniciativa pioneira no mercado nacional e que faz todo o sentido para o universo Sporting, uma vez que permite reforçar e inovar a presença do Clube juntos dos nossos sócios e adeptos, proporcionando um conjunto de vantagens em dia de jogo e garantindo assim as melhores condições e uma melhor experiência na ida ao Estádio José Alvalade”.