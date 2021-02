“A Arte da Guerra”. “Itália é o grande beneficiário da grande bazuca europeia”

Com a saída do Reino Unido da União Europeia, Itália passa a ser a terceira economia mais importante da zona euro. O embaixador Francisco Seixas da Costa considerou, na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV, que a economia transalpina será a grande beneficiada pela “grande bazuca europeia”.

“Acho que é mais uma aposta na estabilidade e de que Draghi pudesse ser um fator de estabilidade para a União Europeia. O desenho da própria grande bazuca europeia teve Itália como elemento central”, realçou Seixas da Costa.