“A Arte da Guerra”. “Governo até ao Natal? Se Olaf Scholz dissesse isto em Portugal, provocaria uma gargalhada”

As eleições alemãs marcam a atualidade europeia e o facto de nenhum partido ter conseguido maioria absoluta atira as forças políticas para a necessidade de negociações sempre demoradas e complexas.

Mas se a demora será com certeza muita, fica por outro lado a certeza de que o Governo será suficientemente sólido para cumprir a legislatura. “Ganha em consistência” o que perde em tempo, disse Francisco Seixas da Costa na última edição do programa “A Arte da Guerra”, da plataforma multimédia JE TV.

Olaf Scholz, líder do SPD, disse no dia a seguir às eleições que o processo de formação do próximo Governo vai ser rápido: “Vamos ser rápidos. Vamos conseguir um Governo antes do Natal”, disse Scholz em conferência de imprensa. No entender de Francisco Seixas da Costa, esta declaração “provocaria uma gargalhada” em Portugal.