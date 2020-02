À boleia de Bruno Fernandes, Premier League foi a que mais gastou no mercado de inverno

À boleia da transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United por 55 milhões de euros, a Premier League foi a ‘Big Five’ que mais gastou em contratações durante o mercado de inverno. Os gastos em transferências pelas principais ligas europeias (Big Five) superaram os 700 milhões de euros, o que equivale a 71,8% do valor monetário investido em jogadores a nível global, segundo o “Palco23”.

O valor total dos gastos com transferências internacionais aumentou 4,3%, passando de mil milhões de euros em janeiro de 2019 para 1,15 mil milhões de euros este ano.

As grandes ligas também acumulam o maior investimento na contratação de jogadores de equipas fora das Big Five, com um total de 516,8 milhões de euros. As operações entre clubes espanhóis, italianos, ingleses, franceses e alemães movimentaram 238,5 milhões de euros.

Entre as Big Five, os clubes ingleses foram os que mais gastaram (273,1 milhões de euros), em sentido inverso, a liga italiana foi onde se gastou menos (116 milhões de euros). A liga francesa e a sua homóloga italiana foram as únicas, entre as cinco principais ligas, onde os clubes receberam mais em transferências do que gastaram em contratações durante o mercado de inverno de 2020.

O ex-capitão do Sporting, Bruno Fernandes, foi transferido para o Manchester United por 55 milhões de euros, tornando-se no negócio mais caro deste período de transferências. À semelhança do que aconteceu durante o mercado de verão quando João Félix custou aos cofres do Atlético de Madrid 126 milhões de euros.