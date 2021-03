“A democracia é o nosso petróleo e o nosso diamante”. Veja a entrevista ao primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva

A seguir a Portugal, o arquipélago de Cabo Verde é o país lusófono melhor colocado no Índice de Liberdade Económica de 2021, um relatório anual elaborado pela Fundação Heritage divulgado no início de março. Do impacto da pandemia na economia num país onde o turismo vale metade das exportações de bens e serviços ao tema do perdão da dívida, veja as respostas do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia da Silva, em entrevista ao JE.