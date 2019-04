“A economia da Madeira seria totalmente afetada se se deixasse cair o CINM”, considera Paulo Rangel

O cabeça-de-lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, considerou que os sociais democratas possuem a melhor lista e também as melhores propostas, na visita que está a realizar à Madeira. Durante a sua visita à região defendeu ainda o papel do Centro internacional de Negócios na economia regional.

Na visita Paulo Rangel disse ainda que Cláudia Monteiro de Aguiar desenvolveu um importante papel enquanto eurodeputada a favor da região.

O social democrata lembrou que sob coordenação de Miguel Albuquerque, presidente do PSD Madeira e do Governo Regional, Cláudia Monteiro de Aguiar, destacou-se no Parlamento Europeu em áreas como o Turismo e a economia azul,

“Se hoje o turismo está na agenda europeia, isso deve-se ao PSD mas, em especial, à Cláudia Monteiro de Aguiar. É graças a esse trabalho que hoje temos, pela primeira vez, fundos orientados para essa temática”, sublinhou Paulo Rangel.

O candidato social democrata o Parlamento Europeu salientou ainda que a Madeira está a prestar um serviço nacional no caso da economia azul, a economia do mar, o aproveitamento do mar.

Durante a visita à Madeira, Paulo Rangel disse ainda ser necessário “desconjurar o fantasma” de que o Centro Internacional de Negócios (CINM) não gera postos de trabalho nem riqueza para a Região.

“Basta uma visita ao local para que a ideia de que as empresas que estão instaladas neste Centro Internacional de Negócios são empresas fantasmas ou fictícias caia por terra”, reforçou o social democrata.

Paulo Rangel afirmou que sobre o CINM “uma obsessão sem qualquer fundamento” que pode trazer “prejuízos muito graves” à economia da Madeira e também à economia nacional e à reputação do país.

Sobre o CINM, o social democrata disse que a economia da Madeira seria “totalmente afetada” se se deixasse cair um projeto desta envergadura.

Paulo Rangel disse ainda que foi graças ao PSD, no Parlamento Europeu, que se garantiu que nos próximos fundos comunitário vai haver verbas para renovas as frotas pesqueiras.

Na sua passagem pela Madeira o social democrata defendeu que foi na área dos transportes que o PS mais falhou com o país, e com a Madeira, atirando culpas aos socialistas pelo estado em que se encontra o sector na região autónoma.

Paulo Rangel sublinhou que Pedro Marques, cabeça de lista do PS ao Parlamento Europeu, “não quis resolver” o problema do transporte aéreo, acrescentando que o socialista “quer isolar a Madeira” e deixá-la “sem ligações à Europa”.

Durante a visita à Madeira, Paulo Rangel foi acompanhado por Cláudia Monteiro de Aguiar, candidata do PSD Madeira ao Parlamento Europeu. A social democrata disse que o PS foi “o maior inimigo da Madeira em matéria de transportes”, utilizando como exemplo a revisão do subsidio de mobilidade e da operação do avião cargueiro.

“O nosso compromisso é defender mais Madeira na Europa. Queremos uma Madeira melhor, mais desenvolvida, com capacidade para criar mais e melhores empregos e de se desenvolver social e economicamente”, defendeu a candidata ao Parlamento Europeu.