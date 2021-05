A loja onde quer comprar não envia para Portugal? Conheça a morada virtual internacional

Os CTT criaram a Morada Virtual Internacional que permite a compra de produtos que não estão à venda no mercado nacional, a encomenda de produtos em páginas da Internet que não enviam para este país e ainda o usufruto de promoções que não existem em Portugal.

Para beneficiar desta recente ferramenta, no momento da compra numa loja virtual o consumidor deve indicar como morada de destino da sua encomenda: a morada internacional em Espanha, no Reino Unido ou nos Estados Unidos, isto é, aquela que lhe foi atribuída pela Morada Virtual Internacional como morada de faturação, a sua morada real. Atenção, o tamanho e o peso da encomenda está limitado e as encomendas que ultrapassem estes limites não podem ser enviadas para Portugal, pelo que antes de qualquer decisão, deve contatar a página dos CTT, de modo a certificar-se dos detalhes em causa.

Contudo, a Morada Virtual Internacional não permite o envio de vários produtos na mesma encomenda, pois cada produto tem de corresponder a uma embalagem e a uma encomenda. Já o prazo de entrega depende do país de origem da sua compra. No entanto, pode usar cartão de crédito Visa ou Mastercard para realizar o pagamento correspondente. Se quiser saber o estado antes de a encomenda chegar ao armazém internacional dos CTT, deve consultar a loja virtual onde realizou a compra. Assim, pode receber a sua encomenda: numa morada à sua escolha, em Portugal ou num Ponto CTT à sua escolha. Se escolher receber num Ponto CTT, esta entidade envia ao consumidor uma mensagem telefónica ou uma mensagem eletrónica, quando a sua encomenda chegar, para a poder ir levantar.

Portanto, na prática, este serviço permite criar uma morada virtual internacional em Espanha, em Inglaterra e nos Estados Unidos da América. Sendo que, após criar conta é gerada uma morada virtual especificamente para o consumidor em questão, que deverá colocá-la como a morada de entrega do artigo da sua compra e por sua vez, a loja irá enviar a compra para essa morada e os CTT depois transportam esse artigo até à sua morada em Portugal.

Não obstante, tenha atenção à emissão da fatura em causa, bem como às possíveis despesas alfandegárias que possam resultar da sua compra virtual, por isso, antes de efetuar a encomenda pretendida, procure informar-se sobre todos os termos e condições relacionados com a encomenda.

