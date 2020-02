A economia da Madeira cresceu 0,6% em termos homólogos em 2018, abaixo dos 5,1% registados em 2017. Segundo os dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o PIB regional fixou-se em 4.890,9 milhões de euros, o que se traduz por um aumento de 2,2% em valor face ao ano anterior.

Em 2017, o PIB regional atingiu os 4.783,6 milhões de euros, registando uma subida de 5,1% em termos reais e 6,8% em termos nominais.

“A variação real e nominal do PIB da RAM ficou, de acordo com esta informação provisória (e que só passará a final daqui por um ano), e ao contrário de 2017, abaixo do observado para o país, quer em termos nominais quer em termos reais, pois a variação do PIB em valor e volume a nível nacional fixou-se em +4,1% e +2,4%, respetivamente”, realça o relatório da REM, divulgado a 13 de dezembro do ano passado.

