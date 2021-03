A artista madeirense Elisa lançou o single ‘Na Ilha’, que tem inspiração na sua terra natal. A cantora mantém a intenção de lançar álbuns e fazer concertos, numa fase em que o mundo dos espectáculos se encontra em suspenso devido à pandemia do coronavírus. Diz que a vitória no Festival da Canção representou uma “rampa de lançamento” incrível para poder chegar a mais pessoas, e tem os Beatles entre as suas preferências.

Qual é a inspiração para o single ‘Na Ilha’?

Como o nome indica, inspirei-me na ilha da Madeira, na minha casa, na minha família e nos meus amigos. Mas ao mesmo tempo, também nas saudades que sinto de Lisboa quando estou na Madeira.

Quais são os projetos que tem delineados no mundo da música?

Quero muito lançar um álbum e fazer vários concertos por todo o país.

Como se tem adaptado à pandemia, tendo em conta que o sector dos espectáculos tem sido um dos mais afetados?

Estive parada durante muito tempo, e agora pouco a pouco estou a voltar ao ativo, mas é claro que não está a ser fácil.

No seu entender a pandemia pode abrir portas para novas formas de explorar a música?

Sim, acredito que várias pessoas tenham tirado partido do tempo que passaram em casa, e tenham descoberto novas formas de criar música ou até explorar outros estilos musicais.

Que oportunidades é que a vitória no Festival da Canção tem gerado para a sua carreira?

Foi sem dúvida uma rampa de lançamento incrível. Consegui que o meu nome chegasse a um número maior de pessoas.

É natural da Ponta do Sol, um município da Região Autónoma da Madeira que se tem destacado na área musical, e também no resto da cultura, através de iniciativas como os Concertos L. O envolvimento da Ponta do Sol com este tipo de iniciativas contribuiu para a direcionar para a área musical?

Sim, a Ponta do Sol sempre teve uma vertente cultural muito desenvolvida. Seja com o Festival Aqui Acolá ou até com as festas do concelho que trazem sempre artistas nacionais e regionais. Mas reconheço que os meus pais e a educação musical dada na escola (na vila da Ponta do Sol) foram os grandes motivos para enveredar na música.

Considera que a Madeira é um campo fértil na área da música?

Sim, existem muitos artistas incríveis na Madeira. Não sei se é da água ou do clima… Acho que a Madeira sempre apostou muito na cultura e dá destaque aos artistas regionais.

Que artistas é que gosta de ouvir?

Já disse várias vezes que a minha banda favorita são os Beatles, mas ouço muita música e de vários estilos diferentes. A nível regional terei de destacar o trabalho do Tiago Silva, da Vânia Fernandes, Miguel Pires, Diana Duarte, João Borsch, Pedro Marques e Sofia Ferreira, e de tantos outros artistas!

Conteúdo da Edição do Económico Madeira de 05 de março.