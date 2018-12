“A Madeira só terá futuro se a autonomia se mantiver”, afirma Albuquerque

A manutenção da autonomia é para Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, um fator importante para o futuro da Madeira.

“O futuro da Madeira não está no consenso pelo consenso. Está na afirmação da clareza e dos projectos políticos. Esses projectos passam pela reafirmação da autonomia política da Madeira”, defendeu Albuquerque, durante a inauguração do Madalenas Palace.

Na inauguração do empreendimento o governante sublinhou que pretende continuar com os compromissos assumidos que passam pela “recuperação económica da Madeira, pelo crescimento do investimento público e privado, a descida do desemprego, e o reforço da coesão social e das áreas sociais” como a saúde e a educação.

Albuquerque alertou ainda para a importância dos políticos “terem palavra e cumpri-la”, afirmando ainda que “só com crescimento económico se pode gerar rendimento, coesão social e emprego”.