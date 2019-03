A tecnologia está a mudar o conceito da condução. Os gestores apostam nas ferramentas

1 Qual a dimensão da empresa em termos de frota sob gestão e vertentes de negócio?

2 Quais os serviços disponíveis quando se contrata um gestor de frota?

3 Qual a importância da tecnologia na gestão das frotas?

4 Acredita num aumento das empresas de gestão de frotas ou numa concentração do setor?

5 Que impacto terá no mercado a entrada dos construtores diretamente nesse tipo de negócio?

6 Os novos conceitos de mobilidade aplicam-se apenas a PMEou também a grandes frotas?

7 Qual o ponto atual do desafio da mobilidade elétrica? Os clientes estão a aceitar a mudança ouinsistem nos motores térmicos convencionais?

Pedro Pessoa, Diretor Comercial da LeasePlan

1- Com mais de 50 anos de experiência a nível mundial, a missão da LeasePlan é disponibilizar ‘what’s next’ na mobilidade, garantindo ‘any car, anytime, anywhere’. Promovemos uma política de “risco zero” através da gestão operacional de todo o ciclo de vida dos veículos (negociação, compra, manutenção, gestão de sinistros e pneus, venda dos automóveis no final do contrato) e da oferta de serviços de valor acrescentado (telemática, programas de prevenção rodoviária, estudos e aconselhamento especializado). Atualmente, gerimos cerca de 1,8 milhões de carros em mais de 30 países.

2- Para além do serviço de consultoria e da disponibilização de informação de gestão, a LeasePlan oferece um conjunto de soluções e coberturas que permitem a transferência dos riscos operacionais para a locadora.

3- Efetivamente, a tecnologia está a mudar o conceito de condução. Na LeasePlan estamos a utilizá-la para ajudar a aumentar a eficiência, melhorar a segurança dos condutores e criar novos serviços e ferramentas que permitam gerir a frota à distância de um clique. Posso dar o exemplo da LeasePlan App, a partir da qual os nossos condutores podem aceder à ferramenta Oficina Fácil e saber quais os pontos de assistência e os parceiros mais próximos do veículo. Inclusivamente, podem fazer um pedido de marcação para manutenção. Com estas funcionalidades, muitos condutores já preferem usar a app em vez do telefone, o que prova a importância cada vez maior do interface digital nas interações com os clientes.

4- O mercado português já tem uma concentração elevada de gestoras de frota, apresentando um número de players reduzido. No entanto, as chamadas cativas da marca (gestoras de frota detidas pelas marcas automóveis) estão novamente a apostar no renting como produto de suporte ao crescimento das vendas, pelo que a concorrência tem aumentado nos últimos anos, especialmente no segmento das PME e particulares.

5- Vemos como positiva a existência de mais players no mercado, pois contribui para o próprio desenvolvimento do setor. No entanto, convém salientar que uma marca automóvel, por ser monomarca, nunca terá a abrangência de oferta e a dimensão de uma empresa que se dedica única e exclusivamente ao renting.

6- Os novos conceitos de mobilidade, de que é exemplo a transição para os veículos elétricos, são transversais a qualquer empresa. Contudo, é sobretudo nas grandes empresas que sentimos que a procura é maior, tendo em vista a concretização dos seus objetivos ambientais, económicos e reputacionais. O segmento PME também tem demonstrado interesse, apesar de em número mais reduzido.

7- O principal desafio neste momento é que a oferta de alternativas elétricas e híbridas não dá resposta à procura. Efetivamente, temos registado um crescimento significativo da procura por veículos elétricos e híbridos plug-in, não só pelo aumento da consciência ambiental, como também porque o TCO (Custo Total de Utilização) deste tipo de veículos está cada vez mais próximo dos tradicionais. Por isso, acreditamos que os veículos elétricos serão a norma dentro de alguns anos.

8- Acreditamos que a mobilidade partilhada, de que é exemplo o carsharing e o ride-hailing, é uma oportunidade para a LeasePlan. Estamos bem posicionados para nos tornarmos um fornecedor líder de serviços de gestão de frota para a indústria do transporte privado urbano. As nossas capacidades de aluguer e gestão de frota, permitem-nos ajudar as empresas deste setor a ultrapassar os seus desafios. Fruto de uma parceria do Grupo LeasePlan com a Uber, somos o parceiro preferencial de renting para os motoristas e parceiros que utilizam a aplicação Uber em toda a Europa. Adicionalmente, temos uma parceria com a Brisa no aluguer e gestão da frota da DriveNow.

9- A implementação da nova metodologia de cálculo das emissões de CO2, com base no novo ciclo WLTP, terá como consequência um agravamento do ISV e IUC. Estima-se que as taxas de Imposto sobre Veículos (ISV) sobem um pouco mais de 1% em 2019, mas descem nos automóveis menos poluentes. Contudo, o Governo já veio propor ajustamentos à norma transitória das emissões de CO2, pelo que o impacto será previsivelmente menor.

10- Em 2019, vamos continuar a aposta nos veículos elétricos e temos previsto lançar até ao final do ano uma solução integrada. No que respeita os veículos semi-autónomos, a LeasePlan trabalha com todas as marcas e modelos disponíveis no mercado, portanto, a oferta destas soluções dependerá dos desenvolvimentos de cada marca automóvel.

João Soromenho, Diretor comercial da Arval/Grupo BNP Paribas

1- No ano de 2018, a Arval cresceu 12% relativamente à sua frota e o nosso objetivo é que continue a crescer ao mesmo ritmo em 2019. Este crescimento deveu-se essencialmente a dois fatores. Por um lado, a angariação de novos clientes empresariais, em frota gerida e, por outro, através do estabelecimento de novas parcerias, que nos permitem disponibilizar os nossos serviços a clientes onde até agora não era tão fácil chegar. A parceria estabelecida com o BPI em 2018 permite-nos chegar a PME e clientes particulares que até agora não nos tinha sido possível. Temos assim uma vertente mais direta do negócio, através das nossas equipas comerciais e uma vertente indireta através das nossas parcerias.

2- Ao contratar um gestor de frota, o cliente está a fazer o outsourcing de todas as preocupações e rotinas de gestão das viaturas e seus condutores. Significa isto que serviços como a gestão de sinistros, seguros, contactos com oficinas e fábrica, assistência, mudança de pneus e manutenção dos veículos, entre outros, estão totalmente garantidos. Através de uma equipa especializada, a Arval faz o acompanhamento diário da frota e trata de toda a comunicação com os condutores, garantindo que a informação acerca das suas viaturas está acessível em formato digital para que mantenha o controlo da frota e possa aceder aos dados sempre que quiser. Deste modo, estará a libertar tempo e recursos, ao mesmo tempo que elimina riscos associados às viaturas.

3- A digitalização e a inovação tecnológica são pilares base da Arval, sendo transversal a todo o nosso negócio. Por este motivo, oferecemos soluções inovadoras que acompanham as tendências da mobilidade e que permitem oferecer aos clientes mais e melhores serviços, de modo a facilitar as tarefas de gestão de frota.O grande propósito do recursoà tecnologia é conseguir um serviço mais intuitivo, mais ágil e mais flexível, que consiga uma otimização de tempo, recursos e custos, com o fim de libertar os clientes e os condutores das tarefas logísticas. É precisamente por isso que trabalhamos todos os dias para aumentar a conetividade com o condutor e a viatura. Integrado nesta experiência digital, dispomos do My Arval, um portal que integra um pacote digital completo para os clientes e condutores. Os clientes podem aceder a toda a informação sobre a sua frota, enquanto que cada condutor pode visualizar toda a informação sobre a sua própria viatura através do My Arval Mobile, permitindo ainda que o condutor solicite serviços como a marcação de revisões ou contacte o seu Driver Manager através de um simples clique. Acabámos também a lançar um serviço muito inovador de telemática, desenhado e desenvolvido integralmente pela Arval. Arval Active Link é uma plataforma digital acessível quer em desktop quer em dispositivos móveis, que permite a um gestor ter uma visão completa dos principais indicadores da frota com dados mais precisos, ajudando-o desta forma a ter uma melhor gestão do seu negócio. Trata-se de um serviço tecnologicamente avançado, único no mercado, tendo em conta que foi desenvolvido internamente e que permite à empresa ter uma visão holística sobre o melhor do comportamento da sua frota, tendo-se tornado uma ferramenta de gestão indispensável em frotas operacionais.

4- Acredito que o mercado da gestão de frotas está estabilizado por agora. O que temos vindo a assistir é a uma aumento das próprias marcas automóveis que criam as suas ofertas de renting, no entanto, não podem oferecer aos clientes a diversificação e soluções de modelos que as gestoras de frota oferecem, uma vez que só propõem as suas próprias marcas.

6- Temos vindo a assistir a uma mudança de paradigma no que se refere à mobilidade e claro que o mercado do renting e da gestão de frotas não é impermeável a este tipo de mutações. Posto isto, as mesmas estendem-se um pouco a todas as frotas corporativas, desde empresas com grandes frotas às PME.A Arval é especialista em renting e tem ao dispor uma equipa competente, com uma abordagem específica, para apoiar as empresas e ajudá-las a adaptar-se a esta transição. A Arval acompanha a evolução do mercado e considera que a transição energética nas empresas deve ser feita através da adaptação da oferta existente às necessidades de utilização das viaturas num certo período, sendo que todas as alternativas existentes devem ser avaliadas, independentemente da dimensão das empresas. As soluções ao nível de frota têm que ver, essencialmente, com uma avaliação das necessidades das empresas. A partir desta premissa, desenhamos a melhor solução.

7- As empresas e as pessoas, no geral, têm vindo a tornar-se mais sensíveis no que se refere à sustentabilidade e ao impacto ambiental. O desenvolvimento e a popularidade dos carros elétricos e híbridos são uma realidade incontornável, o que faz com que estejamos atentos e que procuremos novos modelos mais sustentáveis e tecnologicamente mais avançados. O renting Arval está hoje adaptado a viaturas de todos os tipos, pelo que a oferta corresponde aos diferentes modelos existentes no mercado.Trabalhamos diariamente com foco num futuro cada vez mais sustentável, no entanto, sabemos que a transição da combustão para a eletrificação e outras energias tem ainda um longo caminho a percorrer. O papel da Arval é o de esclarecer os consumidores acerca das viaturas disponíveis, tendo em consideração fatores como o tipo de utilização, as reais necessidades e os critérios mais importantes para o cliente e para os seus condutores. Prestamos um serviço que tem como base as reais necessidades dos nossos clientes e asseguramos a melhor frota tendo em conta esta premissa. Podemos dizer, no entanto, que estamos a sentir o início de uma mudança e gradualmente temos vindo a assistir a uma diminuição do peso do Diesel na nossa frota e um aumento de viaturas a gasolina e plug-in.

8- Na Arval, acreditamos que há espaço de oportunidade e progressão para outros modelos de mobilidade. É verdade que modelos como o carsharing estão a crescer, mas no meio empresarial a prática é ainda muito residual. No entanto, trabalhamos diariamente para garantir que somos capazes de responder às exigências e necessidades dos nossos consumidores, que, claro, incluem os millennials. Procuramos acompanhar as tendências de mobilidade e os modelos de negócio que emergem todos os dias e que nos obrigam a reformular os nossos serviços.

9- Em termos de tributação autónoma, ao contrário do que foi anunciado, felizmente não se verificou nenhum aumento nos respetivos escalões. Tem-se vindo a verificar ainda alguma instabilidade, tanto nos preçários das marcas automóveis, assim como nas suas políticas comerciais, dada ainda a não total clarificação dos impactos do WLTP nas suas diversas gamas. Uma das principais consequências desta instabilidade foi a tardia definição de quais as viaturas enquadráveis nos diversos escalões da tributação autónoma.

10- O nosso objetivo é continuar a crescer e continuar a entregar aos nossos clientes o serviço de qualidade que prometemos, oferecendo-lhes soluções de mobilidade adaptadas às suas necessidades e uma nova visão da gestão de frotas para o mercado português. Por isso este ano contamos com duas novidades que irão fortalecer, ainda mais, a nossa qualidade de serviço e eficiência. Por um lado, temos o lançamento do Arval Active Link, o novo serviço de Telemática e, por outro, o novo serviço Arval Consulting, um departamento de consultoria, que desenvolve estudos sobre a otimização de custos e melhoria da eficiência das suas frotas. Iremos também continuar e fomentar as novas parcerias que iniciámos em 2018, como a parceria celebrada com o BPI que nos permitiu disponibilizar um produto de renting junto dos balcões do banco. Estas parcerias estabelecidas, e que iremos manter ao longo de 2019, têm contribuído para chegar a clientes que não estavam tão bem familiarizados com o tema do renting, nomeadamente pessoas em nome individual. No que diz respeito aos veículos semi-autónomos, a nossa missão é aconselhar as viaturas que mais sentido fazem para o nosso cliente e, se uma viatura semi-automática se adapta às necessidades do nosso cliente, é claro que fará parte do nosso pacote de ofertas.