A utopia de governar

O conceito de elites desenvolvido no âmbito do que se viria a designar por sociologia das elites a partir de Pareto (1848-1923), Mosca (1858-1941) e Michels (1876-1936), evoluiu como uma coleção de construções teóricas alternativas aos paradigmas do funcionalismo e do marxismo, para explicar a mudança social de forma diferente.

De facto, o conceito de elites desenvolvido no âmbito da sociologia das elites evita o recurso a explicações teleológicas ou a mecanismos sociais transcendentais, o que consideravam menorizar o papel de alguns atores, ou grupos particulares, na explicação da mudança social.

A sociologia das elites, ou realismo clássico como também é conhecida, do ponto de vista ontológico, postula a existência de elites como grupos minoritários de influência sobre o conjunto das sociedades, tanto nas suas dimensões estruturais, como conjunturais.

Presentes em todas as sociedades, tempos e espaços, como grupos de influência, poder e decisão, delineiam a dicotomia elite/massas como traço da ontologia social, sendo representados e explicados através de modelos epistemológicos, segundo uma perspetiva de condução dos destinos do mundo.

Neste domínio, particularmente na investigação dos papéis de atores singulares, a teoria das elites revela um quadro teórico interessante, que se traduz na análise dos agregados de indivíduos que dirigem e conduzem, ou condicionam, as sociedades e as estruturas, pelo fato de disporem de alguma vantagem ou poder, cujas decisões afetam a vida coletiva.

Nesta conceção, as elites são descritas como um círculo de pessoas que dirigem os destinos das massas sociais, governando-as pela apropriação que conseguem fazer dos sistemas de poder instituídos em cada sociedade (Bessa, 1993, 2002; Mosca, 1939; Higley, 2008; Busino, (s / data), Dahl, 1961; Bottomore, 1974; Bourdieu, 1984; Daloz, 2010, Hartmann, 2007; Wright Mills, 1956).

Neste quadro, é utopia pensar-se que qualquer grupo social pode almejar o poder e governar, relativizando-se a dimensão em favor da capacidade e da influência. Destarte, na prática o poder é sempre detido pelas elites, restrito a um reduzido número de indivíduos, umas vezes exercendo-o, outras vezes condicionando-o, mas, na realidade, são sempre as elites que ditam as regras; muito embora estas, por sua vez, admitam algumas exceções, que por fim absorvem.

