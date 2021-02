“A vitamina que vai ajudar a sair da crise”: Costa apela a participação na consulta pública do Plano de Recuperação

O primeiro-ministro, António Costa, apelou esta terça-feira à participação na consulta pública daquele que classificou como a “vitamina” que irá “ajudar” Portugal “a sair da crise”, o Plano de Recuperação e Resiliência.

“Está em consulta pública o Plano de Recuperação e Resiliência, a ‘vitamina’ que nos vai ajudar a sair da crise e tornar o país mais resiliente, verde e digital. Consulte e participe. Dê o seu contributo para o futuro de Portugal”, escreveu o chefe de Governo, numa publicação no Twitter.

O Plano de Recuperação e Resiliência português prevê 36 reformas2 e 77 investimentos nas áreas da resiliência, transição climática e transição digital, que se traduzem em 13.944 milhões de euros.

A versão preliminar do documento que irá ser entregue em Bruxelas foi colocada esta terça-feira pelo Governo em consulta pública e estipula que até 2026 irão ser aplicados cerca de 14 mil milhões de euros de subvenções para “um conjunto de reformas e de investimentos que permitirão ao país retomar o crescimento económico sustentado, reforçando assim o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década”.

O Plano de Recuperação é o instrumento fundamental para que que Portugal possa aceder às verbas do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Depois de ter entregue em primeiro draft a Bruxelas em outubro, o Governo tem estado desde então em negociações com Bruxelas para adequar as reformas e investimentos aos objetivos do executivo comunitário, colocando agora em consulta pública a versão preliminar.

Segundo o primeiro-ministro, António Costa, a intenção é que a versão final do documento seja entregue à Comissão Europeia no início de março.

