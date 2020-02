O Abanca ofereceu menos de 250 milhões de euros por 95% do EuroBic, apurou o Jornal Económico. Este valor significa que o banco espanhol avaliou o EuroBic ligeiramente abaixo do múltiplo a que transaciona a banca portuguesa, isto é, 0,45 vezes o price-to-book value. Seguindo esse indicador, 45% da situação líquida do banco liderado por Fernando Teixeira dos Santos, que ronda os 600 milhões de euros, poria o preço por uma participação de 95% em 256 milhões (270 milhões por 100%).

Fonte próxima do processo explicou que o baixo preço oferecido reflete não apenas os danos reputacionais que o EuroBic tem sofrido com o Luanda Leaks, dado que a empresária angolana Isabel dos Santos tem 42,5% do banco.

