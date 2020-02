Abanca prevê que ‘due-dilligence’ ao EuroBic não demore mais de 40 dias

O Abanca tocará nos 100.000 milhões de euros de volume de negócios (recursos de clientes e crédito) depois de comprar o EuroBic. Os números são do jornal espanhol La Voz de Galicia.

O periódico diz que após a integração, o Abanca administrará 250 balcões e 350.000 clientes em Portugal.

O presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, que, segundo o jornal da Galiza, visitava uma fazenda de gado em Silleda (município da Espanha na província de Pontevedra, comunidade autónoma da Galiza) quando a operação de compra de 95% do banco português foi comunicada, explicou que o acordo de compra está a aguardar uma auditoria profunda (due dilligence) que “não levará mais de 40 dias”.

Uma análise que, espera, apenas “confirmará as boas condições do banco” e da qual dependerá o preço final da aquisição, que não foi divulgado ao público.

Segundo a instituição bancária, o Banco de Portugal foi informado em detalhe dos termos da operação – que ainda está sujeita um processo de due dilligence e às autorizações das autoridades regulatórias. “O Abanca demonstrou com sucesso o seu modelo de integração de outras entidades nas operações corporativas que realizou nos últimos anos”, refere a entidade bancária liderada por Francisco Botas, em comunicado.

O jornal da Galiza, diz ainda que de acordo com o balanço do Abanca encerrado no final de dezembro, a integração da Eurobic contribuirá com um volume de negócios adicional de quase 11.700 milhões (com 5.198 milhões em crédito e 6.148 em depósitos), o que deixará o grupo galego à beira de tocar a barreira dos 100.000 milhões de euroos de volume de negócios. “Uma escala mínima para garantir rentabilidade e sustentabilidade”, explicou Escotet citado pelo jornal espanhol. Com esses números, o Abanca tornar-se-á a sexta entidade em Portugal, e esse mercado contribuirá com 20% dos negócios do grupo.

Isto porque a integração do EuroBic triplicará os grandes números do grupo financeiro sediado na Galiza. Em Portugal o Abanca terá quase 350.000 clientes (juntando aos 80.000 da rede Deutsche Bank outros 266.670 do EuroBic) e 250 balcões, uma rede comercial muito densa que estará presente em todos os distritos do país.

Escotet defendeu que o compromisso de Abanca de se tornar protagonista do mercado financeiro ibérico está “muito alinhado com o que o regulador exige: operações transfronteiriças, escala muito maior e complementaridade no modelo de negócios” , reivindicando-se como um banco “para o público em geral”, PME e empresa, segundo o La Voz de Galicia.

Fernando Teixeira dos Santos, presidente da Eurobic, enviou na segunda-feira uma mensagem interna aos funcionários do banco para informar sobre a oferta firme de compra do Abanca e na qual assegurou aos trabalhadores que “a concretização desta aquisição abrirá uma nova fase na vida deste banco, fortalecerá a sustentabilidade de sua atividade e a defesa de seus clientes e funcionários”.

O Abanca vai comprar 95% do EuroBic que é detido por Isabel dos Santos com 42,5%, através da Santoro Financial Holding SGPS (que detém 25%), com sede em Portugal, e da Finisantoro Holding Limited, que tem 17,5%, com sede em Malta. Mas também pelo outro outro acionista, o luso-angolano Fernando Teles, que controla 37,5%.

Há ainda outros acionistas no EuroBic que vendem a sua posição como Luís Cortez dos Santos, Manuel Pinheiro Fernandes e Sebastião Bastos Lavrador que têm, cada um, 5%, havendo ainda outros 5% nas mãos de outros investidores.

Esta é a quinta aquisição do banco espanhol desde 2014 (depois do Banco Etcheverría, do Popular Servicios Financieros, do Deutsche Bank PCB – private and commercial banking, e do Banco Caixa Geral em Espanha) e a segunda em Portugal.