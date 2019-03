A abertura da Quinta Magnólia deve acontecer em final de maio, assegurou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, durante o debate mensal que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira, sob o tema cultura.

O espaço como já tinha sido avançado vai ter uma galeria itinerante de artes plásticas, e ainda cumprir uma função de promoção pedagógica nas artes plásticas junto das escolas, disse o governante.

A Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) do Funchal e o Savoy foi outro dos temas abordados durante o debate mensal que decorre na Assembleia Regional que junta o Governo Regional e as diversas bancadas parlamentares. O presidente do executivo madeirense anunciou ainda a intenção de contratar mais assistentes operacionais para as áreas museológicas.

O deputado independente, Gil Canha, criticou a destruição aprovada por Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal, com o aval à ETAR que vai ficar situada no Vale do Lazareto, acusando o governante e o autarca de estarem a “destruir património importante” para a Região Autónoma.

Albuquerque sobre a ETAR do Funchal acrescentou que o executivo regional “segue aquilo” que a Câmara disser. “Temos é de aprovar o financiamento. O local onde a ETAR vai ficar é da responsabilidade da Câmara Municipal”, disse o presidente do Governo Regional.

Durante o debate Albuquerque disse, em resposta às perguntas lançadas pelos deputados, que foi aberta a primeira fase do caminho real da Calheta, e que está em concurso a execução de uma obra de 3,5 quilómetros de caminhos reais, na Calheta, sendo que cerca de 2 milhões de euros vão ter financiamento europeu.

O governante referiu ainda que foi adjudicada a obra para a reabilitação do forte de São João Batista e que será aberto um concurso para integrar mais assistentes operacionais ligadas às áreas museológicas da Madeira.