Abreu Advogados nomeia mais dois sócios

A Abreu Advogados anunciou a nomeação de mais dois sócios, fruto de uma resposta positiva aos objetivos estratégicos da sociedade: afirmação e desenvolvimento de projetos nas áreas das Tecnologias de Informação (TI) e Propriedade Intelectual. Os advogados Ricardo Henriques e César Bessa Monteiro Jr. foram recentemente promovidos a sócios de indústria, depois de exercerem a sua função enquanto sócios contratados do escritório liderado por Duarte d’Athayde.

Para o managing partner, desde que esta dupla de profissionais integrou a Abreu [ambos em 2017] que a sociedade tem “vindo a percorrer um caminho muito interessante e dinâmico nas áreas da tecnologia, um setor que tem vivido e proporcionado grandes transformações nestes últimos anos”. “Estamos muito satisfeitos por podermos concretizar a integração de dois sócios que o mercado indica como líderes nestes temas”, disse Duarte d’Athayde, em comunicado.

Ricardo Henriques e César Bessa Monteiro Jr. foram sócios da PBBR e têm exercido trabalho de assessoria jurídica e de consultoria em diversos projetos e operações relacionadas com a proteção de dados, as TI, entre outros. A Abreu Advogados passa, assim, a contar com um total de 26 sócios.