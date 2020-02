“Acabou a farsa”. PCP expõe incongruência do PSD na votação para reduzir IVA da energia

Após a votação no OE2020, o PCP publicou na sua página do Twitter o ‘filme’ da votação da proposta do partido que visava a redução do IVA da eletricidade de 23% para 6%. Nesse vídeo, publicado na rede social, é possível assistir à declaração do deputado do PSD Duarte Pacheco em que o parlamentar assegura que a sua bancada irá votar a favor dessa proposta: “vamos votar sim à vossa proposta porque queremos mesmo baixar o IVA aos portugueses”.

Segue a sequência das votações e o pedido de esclarecimento do deputado João Oliveira sobre o voto do PSD à proposta do PCP. Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, confirma que os sociais-democratas abstiveram-se juntamente com o Chega.