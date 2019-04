Acidente com autocarro na Madeira causa vários mortos

Um autocarro turístico capotou hoje na zona do Caniço, no concelho de Santa Cruz, na Madeira, havendo vários feridos, disse à Lusa fonte dos bombeiros municipais.

A mesma fonte não soube precisar o estado dos feridos, nem a quantidade de pessoas em causa.

Ao final da tarde, o autocarro saiu da estrada e acabou por capotar.

“As primeiras informações recolhidas pela reportagem do Diário revelam um cenário horrendo, com corpos espalhados pela encosta. Várias ambulâncias estão no local. Desconhece-se o número oficial de mortos, embora no local se admita que possa haver mais de uma dezena”, escreve o Diário da Madeira na edição online.

O acesso ao Caniço de Baixo a partir do centro da cidade está encerrado de modo a permitir o socorro às vítimas, explica ainda o diário.

(em atualização)